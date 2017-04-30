الغندور لمرتضى منصور: حازم إمام «متربي».. ولن نسكت على الإهانة

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هاجم الإعلامي خالد الغندور، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد مهاجمة الأخير لحازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونجم الزمالك السابق.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حازم إمام محترم ومتربي ابن ناس ولاعب كبير ورمز من رموز نادي الزمالك، ولن نسكت بعد اليوم على إهانة أي رمز من رموز نادينا الكبير».

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كان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، هاجم خلال المؤتمر الصحفي، الذي أُقيم ظهر اليوم السبت، حازم إمام، وقال موجهًا حديثه للأخير: «انتهى زمن الرقص والراقصات يا حازم.. فيحكم الزمالك رئيس نادي محترم».