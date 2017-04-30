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الغندور لمرتضى منصور: حازم إمام «متربي».. ولن نسكت على الإهانة

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الغندور لمرتضى منصور: حازم إمام «متربي».. ولن نسكت على الإهانة الغندور لمرتضى منصور: حازم إمام «متربي».. ولن نسكت على الإهانة

التحرير

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هاجم الإعلامي خالد الغندور، ، رئيس نادي ، بعد مهاجمة الأخير لحازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونجم الزمالك السابق.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حازم إمام محترم ومتربي ابن ناس ولاعب كبير ورمز من رموز نادي الزمالك، ولن نسكت بعد اليوم على إهانة أي رمز من رموز نادينا الكبير».

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كان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، هاجم خلال المؤتمر الصحفي، الذي أُقيم ظهر اليوم السبت، حازم إمام، وقال موجهًا حديثه للأخير: «انتهى زمن الرقص والراقصات يا حازم.. فيحكم الزمالك رئيس نادي محترم».

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التحرير

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