رئيس هيئة نظافة القاهرة: نظام جديد يُمكِن المواطنين من الإبلاغ عن القمامة

القاهرة - مصراوي:

قال المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن المحافظة ستبدأ خلال الفترة المقبلة، في تسجيل المخالفات بالصورة، من خلال نظام GPS، وإبلاغها للشركات والمتعهدين الذين سيتم التعاقد معهم من شركات وطنية، للتمكن من تلافيها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف السعيد، خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شبكة قنوات "DMC"، أن محافظة القاهرة ستوفر سيارات لمراقبة عمل خطوط سيارات جمع القمامة، ورصد المخالفات الموجودة في الشوارع، قائلاً: "هذا النظام الجديد GPS، سيُمكن كل المواطنين من الإبلاغ عن أي قمامة متواجدة في الشارع".