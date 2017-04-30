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رئيس هيئة نظافة القاهرة: نظام جديد يُمكِن المواطنين من الإبلاغ عن القمامة

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رئيس هيئة نظافة القاهرة: نظام جديد يُمكِن المواطنين من الإبلاغ عن القمامة رئيس هيئة نظافة القاهرة: نظام جديد يُمكِن المواطنين من الإبلاغ عن القمامة

مصراوي Masrawy

المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة

القاهرة - مصراوي:

قال المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن المحافظة ستبدأ خلال الفترة المقبلة، في تسجيل المخالفات بالصورة، من خلال نظام GPS، وإبلاغها للشركات والمتعهدين الذين سيتم التعاقد معهم من شركات وطنية، للتمكن من تلافيها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف السعيد، خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على قنوات "DMC"، أن محافظة القاهرة ستوفر سيارات لمراقبة عمل خطوط سيارات جمع القمامة، ورصد المخالفات الموجودة في الشوارع، قائلاً: "هذا النظام الجديد GPS، سيُمكن كل المواطنين من الإبلاغ عن أي قمامة متواجدة في الشارع".

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