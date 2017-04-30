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العرب اليوم: انفجار الكرادة وقمة فلسطينية مصرية في القاهرة قبل لقاء ترامب

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مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

انفجار دموي يستهدف تجمعًا للشيعة في حي الكرادة بقلب العاصمة العراقية بغداد، وحشود أمريكية على الحدود بين تركيا وسوريا، وقمة فلسطينية مصرية في القاهرة للتنسيق قبل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي دونالد .. هذا أبز ما شهدته المنطقة العربية.

1- عباس يصل إلى القاهرة فى زيارة رسمية

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الرئيس الفلسطينى يلتقى الرئيس المصرى فى القاهرة اليوم السبت(أ ف ب)

في زيارة لم تستغرق أكثر من ساعتين، اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مع الرئيس عبد الفتاح بقصر الاتحادية، اليوم السبت، من أجل مناقشة القضية الفلسطينية والأوضاع في الأراضي المحتلة قبل توجه عباس إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس دونالد ترامب.

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2- الحشد الشعبي يعلن مقتل 80 عنصراً من داعش

مسلحون تابعون لميليشيا الحشد الشعبى فى الموصل - أرشيفية(أ ف ب)

مسلحون تابعون لميليشيا الحشد الشعبى فى الموصل - أرشيفية(أ ف ب)

أعلن علي الحسيني المتحدث باسم الحشد الشعبي في محور الشمال عن مقتل 80 عنصراً من تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم داعش بصد هجوم واسع للتنظيم على قرية غرب الموصل.

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3- انفجار ضخم فى وسط العاصمة العراقية

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سيارة تابعة للشرطة العراقية محترقة جراء انفجار فى بغداد اليوم السبت(أ ف ب)

استهدف تفجير ضخم حي الكرادة الذي يقع وسط العاصمة العراقية بغداد، وكعادته، سارع تنظيم داعش بتبني التفجير، الذي أسفر عن مقتل وإصابة 9 أشخاص على الأقل، في سلسلة طويلة من استهدافات التنظيم المتطرف لهذا الحي.

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4- الجيش الأمريكي ينشر قوات على حدود سوريا مع تركيا

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نشر قوات أمريكية على الحدود الفاصلة بين تركيا وسوريا اليوم السبت(أ ف ب)

نشر الجيش الأمريكي قوات في منطقة الحدود بين تركيا وسوريا التي شهدت في الآونة الأخيرة تبادلا لإطلاق النار بين الجيش التركي ومقاتلين أكراد سوريين.

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5- رئيس التونسية يقيل مسؤولين كبار

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رئيس الوزراء التونسى يعقد اجتماع للحكومة فى تونس اليوم السبت(أ ف ب)

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن إقالة مسؤولين في ولاية تطاوين جنوب تونس في وقت يستعد فيه الجيش للتدخل في المنطقة التي تشهد اضطرابات واحتجاجات منذ أسابيع لتأمين المنشآت الحساسة.

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