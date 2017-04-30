إحالة مسؤولي "هنجر" استلام قمح بكفر الشيخ للنيابة العامة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، إحالة اثنين من مسؤولي هنجر استلام قمح بمركز الحامول إلى النيابة العامة للتحقيق معهما في تقاضيهما أموالاً من مزارعين دون وجه حق، ومخالفتهما قواعد استلام القمح طبقًا للقانون.

جاء ذلك استجابة لمذكرة مقدمة من المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، الذي أوضح أنه أثناء مروره على مراكز تسليم القمح بنطاق المحافظة، تبين له تقاضي كل من "ع. أ. د"، و"هـ. ر. ع"، المسؤولين بهنجر الحامول، أموالاً من مزارعين نظير تفريغ حمولات السيارات من القمح.

وأكد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ أن هذا الأمر يمثل إخلالاً بقواعد استلام القمح، وهو ما اتخذ محافظ الإقليم بشأنه قرار الإحالة إلى نيابة الحامول، وكذا إخطار الشركة القابضة للصوامع لمتابعة ما يتخذ من إجراءات حيال المسؤولين.

وحُرر بذلك المحضر رقم 15878 لسنة 2017 جنح مركز شرطة الحامول.​