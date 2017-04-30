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فيديو| نوير يرقص «بالعكاز» احتفالًا بتتويج البايرن بـ«البوندسليجا»

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فيديو| نوير يرقص «بالعكاز» احتفالًا بتتويج البايرن بـ«البوندسليجا» فيديو| نوير يرقص «بالعكاز» احتفالًا بتتويج البايرن بـ«البوندسليجا»

التحرير

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بطريقة كوميدية.. احتفل مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، بتتويج فريقه ببطولة الدوري الألماني للمرة الخامسة على التوالي، مستخدمًا «العكازين» الذين يرافقاه حاليًا للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتُوج البافاري، بلقب البوندسليجا، رسميًا، بعد فوزه الساحق على مضيفه فولفسبورج، بستة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي أُقيم بينهما مساء اليوم لحساب الجولة الـ31 بالبوندسليجا.

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يذكر أن العملاق الألماني الدولي، تعرض للإصابة بكسر في قدمه اليسرى خلال مواجهة ريال مدريد في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أيام قليلة.

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التحرير

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