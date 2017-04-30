فيديو.. القرموطي يجسد زيارة بابا الفاتيكان بـ«حمامة» على الهواء

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ظهر الإعلامي جابر القرموطي، خلال حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، يحمل حمامة، وذلك للتعليق على زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، لمصر.

وقال القرموطي: "زيارة بابا الفاتيكان أرست شعورا بدفء المشاعر، وحالة مختلفة طوال الزيارة التي استغرقت 27 ساعة".

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ووجه القرموطي الشكر لبابا الفاتيكان، والدولة المصرية، وللرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر على نجاح هذه الزيارة، موضحا أنه رغم هذا النجاح الكبير إلا أن هناك بعض وسائل الإعلام الأجنبية تحاول ضرب مصر.