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فيديو.. القرموطي يجسد زيارة بابا الفاتيكان بـ«حمامة» على الهواء

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فيديو.. القرموطي يجسد زيارة بابا الفاتيكان بـ«حمامة» على الهواء فيديو.. القرموطي يجسد زيارة بابا الفاتيكان بـ«حمامة» على الهواء

التحرير

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ظهر الإعلامي جابر القرموطي، خلال حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، يحمل حمامة، وذلك للتعليق على زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، لمصر.

وقال القرموطي: "زيارة بابا الفاتيكان أرست شعورا بدفء المشاعر، وحالة مختلفة طوال الزيارة التي استغرقت 27 ساعة".

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ووجه القرموطي الشكر لبابا الفاتيكان، والدولة المصرية، وللرئيس عبد الفتاح ، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر على نجاح هذه الزيارة، موضحا أنه رغم هذا النجاح الكبير إلا أن هناك بعض وسائل الإعلام الأجنبية تحاول ضرب .

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التحرير

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