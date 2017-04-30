فيديو.. الخياط: زيارة بابا الفاتيكان أزعجت «أهل الشر»

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علقت الإعلامية أماني الخياط، على زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان: "فخورة ومبسوطة ولازم نشكر قوات التأمين إللي قعدت 7 أيام تجهز لهذه الزيارة".

وأضافت الخياط، خلال برنامج "بين السطور"، المذاع على قناة "أون تي في": "كلمة بابا الفاتيكان بأن مصر أد الدنيا قهرت أهل الشر بره وجوه"، موضحة أن "الزيارة أزعجت أهل الشر بشكل كبير".

وتابعت: "تصريحات بابا الفاتيكان لم تكن من قبيل المجاملة بل لديه رؤية واضحة عن تطور الدولة المصرية"، موجهة الشكر لكل القوات من المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية وكل عناصر المعلومات المعنية بإدارة هذه الزيارة.

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واستكملت: "القاهرة كانت منورة والبابا رغم كبر سنة تحرك بالزيارة بكل رشاقة".