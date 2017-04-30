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بدء فعاليات ملتقى «رابطة الأدباء المصريين» بمقر «المحافظين»

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بدء فعاليات ملتقى «رابطة الأدباء المصريين» بمقر «المحافظين» بدء فعاليات ملتقى «رابطة الأدباء المصريين» بمقر «المحافظين»

التحرير

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بدأت منذ قليل فعاليات الملتقى الثقافي لـ"رابطة الأدباء المصريين" بالسلام الوطني لجمهورية العربية، وذلك بحضور الأمين العام لحزب المحافظين الدكتور بشرى شلش.

وحضر الملتقى الثقافي مجموعة من الشباب والفتيات "الكتاب والروائيين" من مختلف محافظات الجمهورية، بالمقر الرئيسى للحزب بمنطقة وسط البلد، ويهدف الملتقى إلى تدشين رابطة لـ"الأدباء المصريين" والاستماع لآرائهم فى مواجهة التحديات واقتراح الحلول.

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وشارك في الملتقى كافة الأعضاء المؤسسين لـ"رابطة الأدباء المصريين" ومنهم الدكتور محمود صلاح رئيس لجنة شباب الإعلاميين، ورئيس الرابطة، ومحمود وهبة ومحمود علام وأحمد الزيني وآية سعد الدين ووليد أحمد وإسلام عبد الله.

يُذكر أن حزب المحافظين كان قد نظم العديد من الندوات الثقافية واستضاف خبراء في كافة المجالات من أجل تنمية وعي المواطن ثقافيا واجتماعيا ودينيا، وينظم الحزب بشكل دوري مؤتمرات لوضع حلول حول الأزمات التى تواجه المجتمع المصرى، فى إطار استمرار تواصل الحزب مع الدولة المصرية من أجل تعزيز قدرات الدولة.​

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