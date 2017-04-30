«كاف» يخطر الأهلي بموعد فتح باب القيد الإفريقي

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أُخطر إدارة الكرة بالنادي، بفتح باب القيد الإفريقي بداية من غدًا الأحد الموافق 30 إبريل.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الجهاز الفني سيحدد احتياجاته من ضم أية عناصر جديدة خلال المرحلة المقبلة لقائمة الفريق الإفريقية، وما إذا كان سيتم تأجيل بعض الأسماء لحين انتهاء الموسم.

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يذكر أن الأهلي لايزال لديه 4 أماكن شاغرة في القائمة الإفريقية، حيث تم قيد 26 لاعبًا فقط في يناير الماضي، ومن ثم يحق للجهاز الفني استكمال قائمة الـ30 لاعبًا حتى نهاية دور المجموعات، وفقا للموعد المحدد في لائحة الكاف للموسم الجديد.