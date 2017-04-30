الأهلي يحدد موعد مبارياته في دور المجموعات الإفريقي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، حدد موعد المباريات الثلاثة بدور المجموعات، بدوري رابطة أبطال إفريقيا التي يخوضها الأهلي على ملعبه.

وحدد الجهاز الفني موعدًا للمباراة الأولى على ملعبه يوم 13 مايو المقبل، بينما تحدد يوم 4 يونيو المقبل موعدًا لمباراة الوداد المغربي ضمن مواجهات الجولة الثالثة، فيما تقرر إقامة مباراة الجولة السادسة أمام القطن الكاميروني يوم 9 يوليو المقبل.

شاهد أيضا

ومن المقرر أن يستضيف ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، كافة مباريات الأهلي بدور المجموعات بدوري رابطة أبطال إفريقيا بداية من الدور المقبل.