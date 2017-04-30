أحمد حسن مدافعًا عن حازم إمام: «إنه الإمبراطور أيها السرطان الدخيل»

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دافع أحمد حسن، المدير الفني الأسبق لفريق بتروجيت، عن زميلة حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونجم الزمالك السابق، بعد الهجوم الشرس الذي تعرض له من مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

ونشر العميد، صورة تجمعه بحازم إمام، على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلق: «أنه الأمبراطور الخلوق أبن الخلوق أيها السرطان الدخيل على الرياضة المصرية».

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كان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، هاجم خلال المؤتمر الصحفي، الذي أُقيم ظهر اليوم السبت، حازم إمام، وقال موجهًا حديثه للأخير: «انتهى زمن الرقص والراقصات يا حازم.. فيحكم الزمالك رئيس نادي محترم».