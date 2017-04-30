أخبار عاجلة

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 مايو 2017 مع ماغي فرح -
خالد الجندي: لازم تستعد للصلاة قبل الأذان عشان لو اتفاجئت بالأذان هتتفاجئ بملك الموت -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 30-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " جاسمين طه " -
تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة -
جمعة: تداول الفتاوى الشاذة على «فيسبوك» حرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أحمد حسن مدافعًا عن حازم إمام: «إنه الإمبراطور أيها السرطان الدخيل»

Google+ Print
أحمد حسن مدافعًا عن حازم إمام: «إنه الإمبراطور أيها السرطان الدخيل» أحمد حسن مدافعًا عن حازم إمام: «إنه الإمبراطور أيها السرطان الدخيل»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

دافع أحمد حسن، المدير الفني الأسبق لفريق بتروجيت، عن زميلة حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونجم السابق، بعد الهجوم الشرس الذي تعرض له من رئيس القلعة البيضاء.

ونشر العميد، صورة تجمعه بحازم إمام، على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلق: «أنه الأمبراطور الخلوق أبن الخلوق أيها السرطان الدخيل على الرياضة المصرية».

شاهد أيضا

كان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، هاجم خلال المؤتمر الصحفي، الذي أُقيم ظهر اليوم السبت، حازم إمام، وقال موجهًا حديثه للأخير: «انتهى زمن الرقص والراقصات يا حازم.. فيحكم الزمالك رئيس نادي محترم».

أحمد حسن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طارق السيد مهاجمًا مرتضى: لن نقبل بإهانة رموز الزمالك

طارق السيد مهاجمًا مرتضى: لن نقبل بإهانة رموز الزمالك

الزمالك يواصل استعداداته للإسماعيلي في الدوري

الزمالك يواصل استعداداته للإسماعيلي في الدوري

القاهرة أبو ظبي: متابعة لايجاد حلول أزمة مباراة الزمالك والمقاصة الأخيرة

القاهرة أبو ظبي: متابعة لايجاد حلول أزمة مباراة الزمالك والمقاصة الأخيرة

شاهد.. حازم إمام يرد على مرتضى منصور: «أمي ربتني كويس»

شاهد.. حازم إمام يرد على مرتضى منصور: «أمي ربتني كويس»