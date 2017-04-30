بالفيديو.. رئيس المقاصة عن إعادة مباراة الزمالك: «ما بنخافش»

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قال اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، إنه لا يمانع في إعادة مباراة فريقه أمام الزمالك، إذا قرر اتحاد الكرة ذلك، موضحًا «حتى لو كان ذلك مخالفًا للوائح».

وأضاف عبد السلام، خلال تصريحات إذاعية مساء اليوم السبت، أن ناديه جزء من منظمة اتحاد الكرة، وإذا قرر الأخير إعادة المباراة فسنخوضها دون أي مشكلة، معلقًا «ما عندناش مشكلة وما بنخافش».

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وتابع، رئيس النادي الفيومي، أن إعادة المباراة لن تسبب أزمة لناديه، لكنها ستكون كذلك على الجبلاية، «إذا قرر اتحاد الكرة الرجوع في قراره وإعادة المباراة ، فهو حر».