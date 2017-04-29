شيفيلد وريدينج يتأهلان لملحق الترقي لـ«البريمير ليج»

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ضمن شيفيلد ونزداي وريدينج، المشاركة في ملحق الترقي للدوري الممتاز اليوم السبت، بينما هبط ويجان أتلتييك متذيل الترتيب من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء سادس انتصار على التوالي لونزداي على حساب أبسويتش تاون بنتيجة 1- 0 بفضل هدف كيران لي، وهو ما يعني أن ليدز يونايتد، صاحب المركز السابع لن يستطيع اللحاق بونزداي.

كما سيشارك ريدينج في ملحق الترقي المكون من 4 فرق من أجل مكان في الدوري الممتاز بعد فوزه 1ـ 0 على مضيفه ويجان بفضل هدف مبكر بضربة رأس سجله هدافه يان كرموجرانت.

وعاد بذلك ويجان للدرجة الثالثة بعد موسم واحد من ترقيه وسينضم إلى روذرهام يونايتد الذي تأكد هبوطه من الدرجة الثانية أيضًا.

وخسر هدرسفيلد تاون، الذي ضمن بالفعل المشاركة في ملحق الترقي، 2-0 أمام برمنجهام سيتي الذي حقق انتصاره الأول تحت قيادة المدرب الجديد هاري ريدناب.

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ويتقدم برمنجهام الأن بنقطتين على نوتنجهام فورست وبلاكبيرن روفرز، ولكل منهما 48 نقطة، وتتنافس الفرق الثلاثة على الهروب من آخر مراكز الهبوط.

وحافظ بلاكبيرن على آماله في تجنب الهبوط بهدف داني جراهام الذي منحه الفوز 1ـ 0 بملعبه على أستون فيلا بينما خسر فورست 2- 0 خارج أرضه أمام كوينز بارك رينجرز.

وفي الجولة الأخيرة من المباريات الأسبوع المقبل يلتقي فورست بملعبه مع أبسويتش ويلعب بلاكبيرن خارج أرضه ضد برنتفورد.

وأصبحت آمال ليدز في التأهل لملحق الترقي في مهب الريح رغم أنه انتفض ليقلب تأخره 3-0 إلى تعادل 3-3 مع مضيفه نوريتش سيتي، وهو ما ترك فولهام، الذي تعادل 1-1 مع برنتفورد، متقدما عليه بثلاث نقاط وبفارق أهداف يبلغ 13 هدفا.