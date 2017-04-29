شاهد| هتافات خاصة من جمهور البايرن لفيليب لام بعد التتويج بالبوندسليجا

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هتف جمهور بايرن ميونيخ، بطريقة خاصة لقائد الفريق فيليب لام، عقب الفوز الساحق على فولسفبورج، بسداسية نظيفة مساء اليوم السبت، والتتويج رسميًا ببطولة الدوري الألماني.

ويعد الموسم الحالي هو الأخير، لـ «لام» صاحب الـ33 عامًا، والذي أعلن اعتزاله نهائيًا بنهاية موسم 2017/2016.

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