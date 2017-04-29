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«الجانرز» يتفوق.. أعظم 10 «ديربيات» بين توتنهام وآرسنال

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«الجانرز» يتفوق.. أعظم 10 «ديربيات» بين توتنهام وآرسنال «الجانرز» يتفوق.. أعظم 10 «ديربيات» بين توتنهام وآرسنال

التحرير

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يستضيف فريق توتنهام نظيره آرسنال، غدًا الأحد، على ملعب «وايت هارت لين»، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لحساب الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمير ليج». 

ويسعى توتنهام للفوز من أجل مواصلة انتصاراته، وملاحقة تشيلسي متصدر المنافسة برصيد 78 نقطة، حيث يأتي خلفه مباشرة توتنهام برصيد 74 نقطة.

على الجانب الآخر، يدخل آرسنال المباراة باحثاً عن الفوز، من أجل إنهاء موسمه الحالي في المراكز الأولى، ليتمكن من المشاركة في دوري الأبطال لنسختها المقبلة، حيث يحتل الجانرز المركز السادس بالمسابقة برصيد 60 نقطة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم السبت، تستعرض لكم «التحرير» في التقرير التالي، أعظم 10 ديربيات أقيمت بين توتنهام وآرسنال تنازليًا، على ملعب وايت هارت لين بالمسابقة. 

10- 1935. 

توتنهام x أرسنال

في أول ديربي شمال لندن، بين الفريقين، على أرضية وايت هارت لين، انتهى لصالح المدفعجية بنتيجة 6-0، وتوج آرسنال باللقب هذا الموسم، بينما أنهى توتنهام موسمه متذيلًا للمسابقة، وهبط من المنافسة برصيد 30 نقطة، كأقل فرق البطولة حصولاً على النقاط. 

9- (2011). 

توتنهام2011 x أرسنال

في 20 إبريل 2011، حسم التعادل الإيجابي ديربي شمال لندن، بثلاثة أهداف لمثلهما، ليخطف آرسنال المركز الرابع من توتنهام، وينجح في التأهل لدوري الأبطال، لينهي الأخير موسمه في المركز الخامس برصيد 62 نقطة بفارق 6 نقاط عن المدفعجية. 

8-  (1987)

توتنهام1987 x أرسنال

تمكن آرسنال من تحقيق الفوز في هذه المباراة بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أُقيم تحديدًا في 4 مارس 1987، على ملعب هارت لين، ليحتل توتنهام المركزالثالث متوفقًا على الجانرز الذي جاء في المركز الثالث، ليتاهل الفريقان لدوري الأبطال. 

7- (1978)  

توتنهام1978 x أرسنال

في هذه المباراة، حقق آرسنال فوزًا كبيرًا، على توتنهام، بخماسية دون رد، لينهي موسمه في المركز السابع، بينمها نهى توتنهام موسمه محتلًا المركز الحادي عشر. 

يذكر أن نفس النتيجة تكررت على نفس الملعب، عام 1983، لكن هذه المرة كانت لأصحاب الأرض "توتنهام". 

6- (2008)

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2008 توتنهام x أرسنال

حقق توتنهام الفوز في هذا اللقاء، بخماسية مقابل هدف، على ملعب هارت لين، لينتهي الموسم لصالح مانشستر يونايتد متوجاً باللقب. 

5- (1961)

1961 توتنهام x أرسنال

في 21 يناير 1961، انتهى ديربي شمال لندن، لصالح توتنهام، بنتيجة 4-2، لينهي موسمه حينها في المركز الثالث، وكان آرسنال في المركز الـ10. 

4- (2001)

توتنهام2001 x أرسنال

في 17 نوفمبر عام 2001، سيطر التعادل الإيجابي، على الديربي، وتوج حينها المدفعجية باللقب، بينما أنهى توتنهام موسمه في المركز التاسع بجدول الترتيب. 

3- (2004) 

توتنهام 2004 x أرسنال

انتهى ديربي شمال لندن، بفوز آرسنال بنتيجة 5-4، ليتوج باللقب آنذاك، بينما أنهى توتنهام موسمه في المركز الرابع عشر.

2- (1971)

1971 توتنهام x أرسنال

في 3 مايو 1971، خسر توتنهام المباراة بهدف دون رد، لينتهي الموسم لصالح فريف ديربي كاونتي، واحتل حينها توتنهام المركز السادس، بفارق نقطة وحيدة عن آرسنال الخامس.

1- (2004)

توتنهام 2004 2 x أرسنال

في 25 إبريل، حسم التعادل الإيجابي ديربي لندن، لينتهي بنتيجة 2-2، وتوج حينها آرسنال بقلب الدوري بينما أنهى توتنهام موسمه في المركز الرابع عشر.

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