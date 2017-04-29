ضبط 23 قضية تموينية و5 منشآت بدون ترخيص في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الأمن الوطني وقطاع مصلحة الأمن العام.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 23 قضية تموينية مختلفة.

وتمكنت الحملة بمشاركة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 5 منشآت بدون ترخيص، و11 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و14 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وعرضهم على النيابة المختصة للتحقيق.