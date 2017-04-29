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وزير القوى العاملة: اعتماد علاوة الـ 10% للعمال قريبًا

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وزير القوى العاملة: اعتماد علاوة الـ 10% للعمال قريبًا وزير القوى العاملة: اعتماد علاوة الـ 10% للعمال قريبًا

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محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت – سحر عزام:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة إن علاوة الـ 10% للعمال تم اعتمادها من قبل مجلس النواب الخميس الماضي وقريبا سيعتمدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح .

وأضاف سعفان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صح النوم" المذاع على قناة "Ltc" مساء اليوم السبت، بأن احتفالية عيد العمال غدا الأحد ستتضمن كلمة لرئيس اتحاد عمال نقابات وكلمة له باعتباره وزيرا للقوى العاملة وكلمة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فضلا عن تكريم عددًا من الشخصيات.

وأشار وزير القوى العاملة بعد ذلك إلى إن قانون العمل سيرى النور قريبًا بعد طرحه للنقاش في الجلسات العامة للبرلمان لإقراره لإحداث توافق بين طرفي العملية الإنتاجية للحفاظ على حقوقهم المتكاملة تحقيقًا للتنمية المستدامة.

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