بالصور .. مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة مجرية بعد عام

شرم الشيخ - أحمد السيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم السبت، أول رحلة مجرية قادمة من مطار بودابست الدولي، بعد توقف فترة جاوزت العام.

ووفق مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولي، فإن الرحلة قدمت على متن طائرة شركة "ترافل"، المقرر أن تنفذ رحلات منتظمة خلال الفترة المقبلة بين مدينتي بودابست وشرم الشيخ.​