أخبار عاجلة

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 مايو 2017 مع ماغي فرح -
خالد الجندي: لازم تستعد للصلاة قبل الأذان عشان لو اتفاجئت بالأذان هتتفاجئ بملك الموت -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 30-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " جاسمين طه " -
تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة -
جمعة: تداول الفتاوى الشاذة على «فيسبوك» حرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يشهد ختام المرحلة الأولى من "جامعة الطفل"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (1)ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (1)

ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (2)ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (2)

ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (3)ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (3)

ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (4)ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (4)

ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (5)ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (5)

ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (6)ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (6)

ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (7)ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (7)

ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفلختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل

ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (9)ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (9)

ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفلختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل

ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (11)ختام المرحلة الأولى من جامعة الطفل (11)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم السبت، ختام فعاليات المرحلة الأولى من "مشروع جامعة الطفل"، وذلك على مسرح الجامعة بكلية التربية النوعية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وأعقبت ذلك فقرات فنية وموسيقية للأطفال، في حضور عدد من عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري وأولياء أمور الطلاب المشاركين بالمشروع.

ووزع شاهين، خلال الحفل، شهادات اجتياز المرحلة الأولى على الأطفال المشاركين بمشروع جامعة الطفل للمرحلة العمرية من 9 إلى 10 سنوات، ومن 12 إلى 13 سنة، كما كرم أعضاء هيئة تدريس، وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة ممن شاركوا بالمشروع.

وأعرب رئيس الجامعة، خلال كلمته، عن سعادته بختام المرحلة الأولى من المشروع بنجاح، وأشاد بالإقبال الكبير من أبناء بورسعيد على التسجيل بها، مطالبًا مسؤولي المشروع باختيار أفضل 20 طفلاً من إجمالي 150 طفلاً شملتهم المرحلة الأولى، وذلك بهدف تشكيل لجنة لمتابعتهم في المراحل التعليمية المختلفة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رحلة البابا فرنسيس إلى مصر في 27 ساعة

رحلة البابا فرنسيس إلى مصر في 27 ساعة

"والي": لجنة من وزارة الصحة لحل مشكلة المعاقين.. وتركيب رافعات بالمواصلات

"والي": لجنة من وزارة الصحة لحل مشكلة المعاقين.. وتركيب رافعات بالمواصلات

بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس خاصة بالقوات المسلحة عبر ميناء بورسعيد

بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس خاصة بالقوات المسلحة عبر ميناء بورسعيد

تقرير حكومي: أكثر من مليون ونصف حالة تعدي على الأرض الزراعية منذ 25 يناير

تقرير حكومي: أكثر من مليون ونصف حالة تعدي على الأرض الزراعية منذ 25 يناير