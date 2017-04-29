29 قانونا و37 اتفاقية و600 طلب إحاطة.. حصيلة دور الانعقاد الثاني

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أصدر مجلس النواب، اليوم السبت، تقريرا بعنوان «إنجازات مجلس النواب»، تناول فيها ما تم من مناقشات بشأن مشروعات القوانين منذ بداية الانعقاد وحتى الآن.

وكشف التقرير أنه تم نظر 29 مشروع بقانون في دور الانعقاد الثاني، فضلا عن 37 اتفاقية في ذات الدور، بالإضافة إلى مناقشة 6 قرارات جمهورية.

وفيما يتعلق بالأدوات الرقابية، ناقش البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني 665 طلب إحاطة، و61 سؤالا، و18 طلب مناقشة، و453 اقتراحا برغبة.

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وجاءت أهم القرارات التي مررها المجلس خاصة بشأن حالات الطوارئ في سيناء أولا وبعدها في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة لاستمرار إرسال قوات مسلحة بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وكان أهم مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس خاصة بالخدمة المدنية في بداية دور الانعقاد، بالإضافة للموافقة على تعديلات قانون الهيئات القضائية والإجراءات الإرهابية والكيانات الإرهابية، وإنشاء هيئات تنظيم الصحافة والإعلام.