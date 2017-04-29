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1000 سكندري في قداس بابا الفاتيكان.. وارتياح قبطي لتوحيد المعمودية

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1000 سكندري في قداس بابا الفاتيكان.. وارتياح قبطي لتوحيد المعمودية 1000 سكندري في قداس بابا الفاتيكان.. وارتياح قبطي لتوحيد المعمودية

التحرير

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حضر نحو 1000 شاب وفتاة من مختلف الطوائف القبطية بمحافظة الإسكندرية، القداس الإلهي الذي ترأسه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، باستاد الدفاع الجوي، بينهم 700 من الأقباط الكاثوليك.

وقال القمص رويس مرقس، وكيل بطريكية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن البابا فرنسيس وجه رسالة مهمة إلى العالم كله بأن بلد الأمن والأمان رغم محاولات الفتنة والوقيعة والإرهاب، مشيرا إلى أنها تعطي طمأنينة لدى الجميع في الداخل والخارج، خاصة وأن الزيارة حظيت باهتمام عالمي ودولي كبيرين.

وأضاف وكيل البطريكية، خلال تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الزيارة مؤشر قوي يسهم فى الترويج السياحى لمصر، ويعزز من فرص النمو الاقتصادى وتشجيع الاستثمارات.

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وشدد على أن الرسالة التي أدلى بها بابا الفاتيكان هى دعوة للسلام ورفض جميع الأديان للأعمال الإرهابية، مشيداً بتوحيد سر المعمودية الذي وقعه البابا تواضروس الثاني، وبابا الفاتيكان.

فيما أكد الأنبا ايلاريون، الأسقف العام لكنائس غرب، أن زيارة بابا الفاتيكان حققت نجاحا كبيرا لمصر وأكدت أهميتها الجغرافية والعالمية، مشيداً بخطاب بابا الفاتيكان ودعمه لمصر في حربها ضد الإرهاب.

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التحرير

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