عبدالعال يفتتح فاعليات دور الانعقاد الثاني لبرلمان جامعة عين شمس

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يعقد نموذج برلمان جامعة عين شمس الطلابي الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني، غدًا الأحد، بقاعة مؤتمرا كلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة.

وقال الدكتور فتحي الشرقاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الفاعلية تعتبر استمرارًا لدور جامعة عين شمس فى تأهيل الشباب للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والقدرة على إيجاد حلول موضوعية لكافة المشاكل المجتمعية وحرصا من الجامعة على إعداد كوادر طلابية وقادة للمستقبل.

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يفتتح جلسة دور الإنعقاد الثاني، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، و الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة.