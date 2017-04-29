جامعة القناة تنهي استعداداتها لملتقى التوظيف بالشركات الصينية (صور)

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أنهت جامعة قناة السويس استعداداتها لأول مؤتمر توظيفي للشركات الصينية العاملة في مصر، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، مقررًا له غدًا الأحد، تحت عنوان "التعليم من أجل التدريب والتشغيل".

يشارك في المؤتمر التوظيفى أكثر من ١٥ شركة صينية عاملة بمصر، ويقام المؤتمر بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة قناة السويس، ومعهد كونفوشيوس، والمكتب التجاري والاقتصادي لسفارة الصين بمصر.

ومن ناحيته، أكد الدكتور عاطف أبو النور، رئيس قطاع المجتمع بالجامعة، على أهمية تفعيل التعاون بين جامعة قناة السويس والشركات الصينية في إقليم قناة السويس لخدمة أهداف التنميه الشاملة، بما يساهم في تدريب وتشغيل الشباب من طلاب وخريجي جامعة قناة السويس.​