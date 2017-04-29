زيدان: الريال لم يتحلّ بالدقة في إنهاء الهجمات

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أقر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه يلعب وهو «قلق بعض الشيء»، وذلك بعد الفوز مجددًا في الدقائق الأخيرة، على حساب فالنسيا (2-1) لحساب الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وأشار زيدان، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إلى أن الفريق شعر بـ«الاطمئنان» قليلا بعد الفوز حيث سيصب اللاعبين تركيزهم الآن على مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال، الثلاثاء المقبل، أمام الجار أتلتيكو مدريد.

وأكد زيدان خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «لم نتحل بالدقة في إنهاء الهجمات، وذلك بسبب الضغط الواقع مع اقتراب الموسم من نهايته.. الفريق يشعر بقلق بعض الشيء، هذا أمر طبيعي.. ولكننا نتخطى هذا الأمر ونلعب، ونقدم أشياء طيبة.. سنعاني في النهاية إذا لم نتمكن من قتل المباريات.. يمكننا التحسن».

وأضاف: «الفريق شعر بالاطمئنان والراحة لمدة نصف ساعة بعد الهدف الأول.. بعد هدف المنافس، انتفضنا وكذلك الجمهور.. هدف الضيوف دفع الجماهير لدفع اللاعبين مجددا، والمباراة منذ ذلك الوقت صارت مختلفة. كرة القدم لا يمكن تفسيرها وتوقعها وهذا سر جمالها، لأننا فزنا بمباريات عديدة في الدقائق العشر الأخيرة".

وأثنى زيدان على الكولومبي خاميس رودريجيز، الذي بدأ كأساسي لتعويض غياب الويلزي جاريث بيل. "خاميس قدم أداء رائع في الوقت الذي شارك فيه. لقد قدم المطلوب منه مثل البقية. أنا سعيد للغاية به وبالفريق. من الطبيعي أن تعاني بعد تأخرك في تسجيل الهدف الثاني".

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وحول عدم مشاركة إيسكو، أكد "إيسكو يمر بفترة رائعة ولكنه شارك في المباراة السابقة أمام لا كورونيا بشكل كامل. في نهاية الأمر، علي التفكير في المجموعة بأكملها، وفيه أيضا. سنرى كيف سنلعب يوم الثلاثاء المقبل".

ويرى المدرب الفرنسي أن مواجهة فرق مثل فالنسيا تعد أكثر خطورة لاسيما وأنها ليس لها هدف تحققه من أجل الموسم المقبل وتلعب دون ضغوط.

وحول سبب تراخي الفريق في بعض أوقات المباراة، فسر قائلا: "في بعض الأحيان، عندما تلعب مباراة كل 3 أيام وأنت بصدد مباراة هامة للغاية في دوري الأبطال، فتفكر في التحكم بنسق اللقاء بعد التقدم بهدف. هذا بالإضافة إلى تيقننا من أن هذا الجمهور سيساندنا في اللحظات الصعبة من أجل إخراج طاقات أكبر من اللاعبين".

وبهذه النتيجة استعاد ريال مدريد صدارة الدوري مؤقتًا برصيد 81 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيحو، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الثاني في الترتيب والذي يخوض مباراته في نفس الجولة في وقت لاحق اليوم أمام إسبانيول في "دربي كتالونيا".