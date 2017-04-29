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بايرن ميونيخ بطلًا لـ«البوندسليجا» للمرة الخامسة على التوالي

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بايرن ميونيخ بطلًا لـ«البوندسليجا» للمرة الخامسة على التوالي بايرن ميونيخ بطلًا لـ«البوندسليجا» للمرة الخامسة على التوالي

التحرير

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تُوج بايرن ميونيخ، بلقب الدوري الألماني، رسميًا للمرة الخامسة على التوالي، بعد فوزه الساحق على مضيفه فولفسبورج بستة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة الـ31 بالبوندسليجا.

فيليب لام

افتتح دافيد ألابا السداسية في الدقيقة 19، وأضاف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 36، و45.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم الهولندي آريين روبن الهدف الرابع في الدقيقة 66، قبل أن يضيف الألماني الدولي توماس مولر، الهدف الخامس في الدقيقة 80، واختتم جوشوا كيميتش حفلة الأهداف في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

 ورفع البافاري رصيده بهذا الفوز إلى 73 نقطة، في صدراة البطولة، بفارق 10 نقاط عن لايبزيج أقرب منافسيه، ليضمن البايرن حفاظه على اللقب، حيث يتبقى 3 مباريات فقط على نهاية المسابقة.

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