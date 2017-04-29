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«اقتصادية البرلمان» حسم قانون «الاستثمار» خلال أيام

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«اقتصادية البرلمان» حسم قانون «الاستثمار» خلال أيام «اقتصادية البرلمان» حسم قانون «الاستثمار» خلال أيام

التحرير

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تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب غدا الأحد اجتماعا لاستكمال مناقشة المواد الخلافية في مشروع قانون الاستتثمار، بحضور رئيس هيئة الاستثمار محمد خضير.

وكانت اللجنة قد علقت مناقشة عدد من المواد مثل المواد المتعلقة بالتصالح في الجرائم الخاصة باستيلاء على مال عام، والتحكيم، وهي المواد التي تتمسك بها التي قدمت مشروع القانون وراجعه مجلس الدولة بينما يرفضها عدد من النواب اعضاء اللجنة.

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وأجلت اللجنة حسم عدد من المواد خلال الفترة الماضية انتظارا لرد الحكومة على استفسارات اعضاء اللجنة.

وقال أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية النائب احمد فرغل لـ"التحرير"، أنه من المنتظر حسم المواد المتبقية في القانون خلال أيام تمهيدا لإحالته للجلسة العامة والتصويت عليه متوقعا صدور القانون خلال شهر مايو.

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التحرير

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