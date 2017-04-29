«لجنة الدفاع»: منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة سيجلب «مليارات»

التحرير

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قال يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون دخول وإقامة المستثمرين الأجانب ومنحهم الجنسية المصرية مقابل وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، متبعة في العديد من دول العالم وليست بدعة، مضيفا: "نحن نبحث عن مورد مهم جدا من مواد الدخل من العملة الصعبة".

وأوضح كدواني في تصريحات لـ"التحرير"، أن لدينا ملايين المستثمرين أو المقيمين في مصر الذين لا يسددون رسوما للدولة نظير تواجدهم واستخدامهم الخدمات المدعمة، والتي يتمتع بها المواطن المصري، لذا سيكون عليهم وضع وديعة بمبلغ يحدده وزير الداخلية، وهناك اقتراح بأن يكون 500 ألف دولار.

وأوضح النائب أن الظروف الاقتصادية لمصر تحتاج إلى دعم، وهذا الأمر يمكن أن يوفر مليارات الدولارات بسهولة ويسر، وهو متبع فى أمريكا وبريطانيا وألمانيا ودول كثيرة، كما سيحدد تنظيم الإيداع وقيمة الوديعة وعملتها والبنوك التى سيتم الإيداع بها، بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأشار وكيل لجنة الدفاع إلى أن مسألة حصول الأجنبي على الجنسية سيكون وفق شروط وضوابط تضعها الدولة، لأنه عمل سيادي، وستكون سلطة المنح والمنع في يد السلطات المصرية ممثلة في يد وزير الداخلية، فإذا وافق ستئول الوديعة إلى مصر، وإذا رفض سترد للأجنبي وديعته.

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وأكد أن المنح والمنع سيكون وفق الشروط الموضحة في القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بما يتفق مع الصالح العام والأمن القومي.

وأردف: "موافقة الأجهزة الأمنية شرط للحصول على الجنسية، وطوال الـ5 سنوات الموجود بها الأجنبى سيكون محل متابعة".

وتابع: لدينا ما لا يقل عن 5 ملايين أجنبى من جنسيات مختلفة فى مصر لديهم استثمارات بالفعل، والقانون سيحل مشكلة البطالة الموجودة ويوفر أموالا كثيرة، ونحن نتبع أساليب الدول المتحضرة، والوطن الذى نعيش على 7% من أراضيه يحتاج إلى استثمارات.

ولفت إلى أن الأجنبى سيكون من حقه الحصول على الجنسية بعد مرور 5 سنوات على إقامته، وقرار منحه الجنسية من عدمه بيد الدولة، وحتى إذا حصل الأجنبى على الجنسية وأخل بالنظام العام من الممكن أن تسحب منه، وينطبق الأمر على أبنائه أيضا.