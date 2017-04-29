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مستقبل وطن: الصعيد بيئة خصبة للاستثمار

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مستقبل وطن: الصعيد بيئة خصبة للاستثمار مستقبل وطن: الصعيد بيئة خصبة للاستثمار

التحرير

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قال النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن وضع حجر الأساس لمجمع الأسمنت بمدينة جهينة وإطلاق هذا المشروع الضخم يوفر فرص عمل كثيرة لشباب الصعيد ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار فى جنوب ، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى الصعيد يأتى بآثار إيجابية ينتفع بها الشباب والدولة المصرية على حد سواء.

وقال رشاد، عقب إطلاق المشروع، إن مشروع إعمار القرى الأكثر فقرا الذى أطلقته شركة "حديد المصريين" فهو يسعى دائما للاستثمار فى الصعيد كواجب وطنى يستحق عليه كل الشكر والتقدير.

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ولفت رشاد إلى أن الصعيد يمتلأ بفرص الاستثمار ويعد بيئة خصبة لكل رجال الصناعة فى مصر والعالم العربى ويحقق أرباحا كثيرة للجميع دولة وشباب ورجال أعمال موجها الدعوة لكل رجال الأعمال لزيادة الاستثمارات بكل محافظات الصعيد.

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