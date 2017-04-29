البرلمان يناقش تعديل «مزاولة الصيادلة».. واتجاه لتشكيل «العليا للدواء»

التحرير

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تستكمل لجنة الصحة بمجلس النواب نظر مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء النائب محمد سليم، وستين عضوًاً آخرين، والنائب الدكتور محمد مجدي مرشد، وستين عضوًا آخرين، والنائب أحمد مدين، وخمسة وسبعين عضوًا آخرين، والنائب الدكتور سامي المشد وستين عضوًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون بمزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955.

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات لمناقشة تعديلات القوانين بالاشتراك مع لجان الشئون الاقتصادية، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وقالت الدكتور شادية ثابت، العضو باللجنة، إن هناك 4 مشروعات بقوانين مقدمة من النواب سيتم طرحها جميعًا ومناقشتها والتوفيق بينهم او اختيار الأفضل.

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وكشفت ثابت في تصريح لـ"التحرير" أن جوهر التعديلات المقدمة يتمثل في توفير ضمانات حماية أكثر وعدم التعدي على الصيدلي أثناء ممارسة عمله، ووضع عقوبات لمقتحمي الصيدلات.

وأضافت أن مشروعات القوانين المقدمة تتضمن تشكيل هيئة عليا للدواء تكون بعيدة عن وزارة الصحة، ويكون مهمتها تناول وتنظيم عمل وأمور الصيادلة والدواء.