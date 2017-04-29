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بالفيديو.. متصل يصدم زوجته «المذيعة» على الهواء: «إنتي طالق»

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بالفيديو.. متصل يصدم زوجته «المذيعة» على الهواء: «إنتي طالق» بالفيديو.. متصل يصدم زوجته «المذيعة» على الهواء: «إنتي طالق»

التحرير

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ناقش برنامج "جراب حواء"، المذاع على قناة "ltc"، مشكلة الطلاق وأسبابها، خلال مشهد تمثيلي تقمص أحد المتصلين، دور زوج الإعلامية هبة الزياد، وطلقها على الهواء، في أثناء مناقشة قضية الطلاق.

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وظهرت الإعلامية، وهي تتلقى اتصالا من زوجها: "إنتي فين وبتعملي إيه دلوقتي"، فردت: "أنا عندي شغل وطالعة على الهواء إزاي تكلمني"، فصرخ بها :"إزاي متعرفنيش وتستأذني الأول أنك طالعة هوا"، لتقول: "أنا رديت عليك على الهواء من كتر الخوف منك يا أخي"، ليباغتها بقوله: "مش عاجبك؟ طب إنتي طالق"، فانهارت باكية: "في داهية"، قبل أن يضحك الجميع في الاستوديو، معلنين عن "التمثيلية".

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التحرير

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