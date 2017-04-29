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لأول مرة في مصر.. بطولة للبولو على أرض الغردقة (صور)

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مصراوي Masrawy

لأول مرة في بطولة للبولو على أرض الغردقة (1)لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (1)

لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (2)لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (2)

لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (3)لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (3)

لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقةلأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة

لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (5)لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (5)

لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (6)لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (6)

لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (7)لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (7)

لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (8)لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (8)

لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (9)لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (9)

لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (10)لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (10)

لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (11)لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (11)

لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (12)لأول مرة في مصر بطولة للبولو على أرض الغردقة (12)

البحر الأحمر - أحمد عوض:

حضر محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، اليوم الأحد، فعاليات بطولة الجونة الفضية للبولو، والتي تقام لأول مرة في منطقة الجونة بمدينة الغردقة.

حضر فعاليات البطولة عدد من الفنانين المصريين بينهم النجم الكبير حسين فهمي، فضلاً عن الجمهور المتنوع من المصريين والأجانب.

نظمت البطولة شركة "إيفينت هاوس"، وتستمر البطولة إلى يوم الغد، وذلك بمشاركة 6 فرق. ويعد الحدث من الأحداث الرياضية المتميزة التي تساهم بشكل كبير في جذب السياحة إلى مصر ومحافظة البحر الأحمر على وجه الخصوص.​

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