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الجزيرة الإماراتي أول المتأهلين لكأس العالم للأندية

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الجزيرة الإماراتي أول المتأهلين لكأس العالم للأندية الجزيرة الإماراتي أول المتأهلين لكأس العالم للأندية

التحرير

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حقق نادي الجزيرة، لقب الدوري الإماراتي للموسم الحالي 2016-2017، وذلك بعد فوزه على مستضيهه حتا، بنتيجة (5-0) في الأسبوع الرابع والعشرين من البطولة.

وبعد هذا الفوز رفع الجزيرة رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب، موسعا الفارق أمام ملاحقه المباشر الأهلي (52 نقطة) والذي تعادل أمام الشارقة 2-2، ليصبح أمر تعويض هذا الفارق النقطي مستحيلا في ظل بقاء جولتين فقط لنهاية البطولة.

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وبذلك أصبح الجزيرة الذي أحرز لقبه الثاني في تاريخ الدوري الإماراتي، ممثل الدولة التي ستستضيف نهائيات كأس العالم للأندية 2017 FIFA، خلال الفترة من 6-16 ديسمبر المقبل في كل من أبوظبي والعين.

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التحرير

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