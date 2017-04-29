بالصور.. رسميًا| سندرلاند يودع «البريمير ليج» لأول مرة منذ 10 سنوات

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ودع سندرلاند، الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، لأول مرة منذ 10 سنوات، بعد خسارته أمام ضيفه بورنموث بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الـ35 من (البريمير ليج).

وقضى جوشوا كينج، لاعب بورنموث على آمال سندرلاند، بهدف قاتل في الدقيقة 88 من عمر المباراة، ليتجمد رصيد الأخير عند 21 نقطة ويتأكد هبوطة للدرجة الثانية.

ولم يتمكن سندرلاند من تحقيق الفوز هذا الموسم سوى في 5 مباريات، وتعادل في 6، وتلقى الخسارة في 23 مباراة.

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ويتبقى لفريق «القطط السوداء» 4 مباريات، ولن يستفيد من تحقيق الفوز بجميعها، حيث أصبح الفارق بينه وبين هال سيتي صاحب آخر مركز يبقي صاحبه 13 نقطة.