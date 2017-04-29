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صور| «مميش» يشهد دخول أكبر سفينة حاويات إلى ميناء بورسعيد

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صور| «مميش» يشهد دخول أكبر سفينة حاويات إلى ميناء بورسعيد صور| «مميش» يشهد دخول أكبر سفينة حاويات إلى ميناء بورسعيد

التحرير

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شهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، دخول السفينة "اركنسيزز" التابعة للخط الملاحي "cma cgm"  والتي تعتبر أكبر سفينة حاويات تدخل إلى ميناء غرب بورسعيد منذ بدء عملية تكريكه ضمن خطة التعميق.

وتبلغ حمولة السفينة العملاقة 120 طنا، وتستوعب 11 ألفا و500 حاوية بغاطس يبلغ 14,6 متر.

وقال طارق حسنين، مدير العلاقات العامة والإعلام بهيئة قناة السويس، إن كراكات قناة السويس قامت بالوصول لعمق 15 مترا بواقع 1200 مليون متر مكعب كأكبر حجم أعمال تكريك تقوم بها كركات هيئة قناة السويس.

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وأشار إلى أن 3 كركات هي التي تقوم بالتعميق الآن وهي: "الكراكة مكة" وتعتبر أكبر كراكات الهيئة، و"الكراكة بركات"، و"الكراكة محمود يونس"، موضحا أنه من المتوقع الوصول إلى العمق المطلوب وهو 16 مترا خلال شهور قليلة.

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حاويات

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التحرير

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