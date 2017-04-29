بخيت لمعارضي منح الجنسية المصرية للأجانب: الأمور تحت السيطرة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إقامة المستثمرين الأجانب ومنحهم الجنسية المصرية مقابل وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، سيعمل على وضع أفضل ومناخ جاذب للاستثمار.

وأضاف بخيت لـ«التحرير»، أنه لا يوجد أي قلاقل من ناحية الإقامة ومنح الجنسية، وسيتوقف ذلك على قرار الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستثمار المتابعه له، ومعرفة هل هناك جدية في الاستثمار من عدمه والبعد الأمني، قبل منحه الجنسية.

شاهد أيضا

وأوضح أن الأمور جميعها تحت السيطرة، وإلا ستصبح ثغرة داخل الدولة، مطالبًا المعارضين لهذا القانون بالتوقف، وأن المبالغة في الأمور وتضخمها لا يفيد ولن يقدم، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية لن تخون أمانة بلدها، وتمنح الجنسية لأي شخص، وأن القانون مؤمن ومدروس، وقال: «ومش عاوزين وجع دماغ من المعارضين».