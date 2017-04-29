البابا تواضروس يغادر مصر أثناء زيارة بابا الفاتيكان

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سافر البابا تواضروس، بطريرك الأقباط الأرثوذوكس، اليوم السبت، إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر كهنة أوروبا، الذي تقام فعالياته في إيبارشية ميلانو.

ويرافق البابا خلال الزيارة الأنبا مقار، أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، والأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والقس أنجيلوس إسحق سكرتير قداسته.

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ويتزامن ذلك مع زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى مصر، والتي بدأها أمس الجمعة، حيث التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس، الذي وقع معه اتفاقية تنص على اعتراف الكنيسة الأرثوذوكسية بالمعمودية الكاثوليكية وعدم اشتراط إعادتها مرة أخرى، وأقاما صلاة مشتركة مع مسؤولي الطوائف الأخرى بالكنيسة البطرسية.