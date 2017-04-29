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صور| صيادو كفر الشيخ يتظاهرون لتنزل مراكبهم البحر

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صور| صيادو كفر الشيخ يتظاهرون لتنزل مراكبهم البحر صور| صيادو كفر الشيخ يتظاهرون لتنزل مراكبهم البحر

التحرير

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كتب -عمرو الشامي:

تظاهر العشرات من صيادي برج البرلس بكفرالشيخ، اليوم السبت، للمطالبة بموافقة مسؤولي المحافظة لنزول مراكبهم الخاصة بالنزهة والصيد إلى بوغاز أو ميناء البرلس.

يقول إسماعيل شوقي، أحد أهالي المدينة وصاحب مركب، إن كل مركب يقوم بتشغيل ثلاثة شباب خاصة أن سعر المراكب الكبيرة يتعدى الـنصف مليون جنيه، أما هذا المركب فبـ 100 ألف جنيه، مؤكدا أن هذه المراكب سوف تقضي على البطالة بين أبناء الصيادين. 

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ويضيف شوقي، أن "كبار العاملين بالميناء هم من يرفضون دخول هذه المراكب مع أن مثل هذه المراكب تعمل بالفعل في دمياط وبور سعيد والمعدية ورشيد".

وتظاهر عشرات الصيادين أمام ديوان عام محافظة كفرالشيخ، مارس الماضي، وذلك للمطالبة بنزول مراكبهم الخاص للبحر، ووعدهم المحافظ بحل مشكلتهم.

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التحرير

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