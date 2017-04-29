بـ400 أمسية دينية.. «أوقاف الإسكندرية» تطلق خطتها لشهر شعبان

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أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم السبت، عن خطتها الدعوية لشهر شعبان، والتي تشمل تنظيم قوافل دعوية أسبوعيا ودروس دينية وأمسيات، للاستفادة من الدروس والعبر التى أفادت الأمة من تحويل القبلة.

وقال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن الخطة تستهدف الاهتمام بالعمل الدعوى على أرض الواقع ومخاطبة المواطنين مباشرة فى جميع المساجد والزوايا وأماكن التجمعات الشبابية والطلابية والأندية والشركات ومراكز الشباب لنشر صحيح الدين الإسلامى الحنيف وإعلاء الوسطية السمحاء والبعد عن الغلو والتشدد والوقوف صفا واحدا لخدمة ديننا ووطننا.

وبحسب بيان، تنقسم الخطة لأربعة أسابيع حيث يتم تنظيم 100 أمسية دينية بمختلف مساجد المحافظة فى الأسبوع الأول من شهر شعبان تحت عنوان "صيانة الأمة" للمساهمة فى الحد من حوادث الطرق وبيان الحكم الشرعى فى القتل الخطأ وحرمة النفس.

وكذلك تشمل فعاليات الأسبوع الأول من الخطة الدعوية لشهر شعبان تنظيم قوافل دعوية بجميع مساجد الإسكندرية لمواجهة الشائعات وذلك من منطلق قول الله تعالى "سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم".

أما الأسبوع الثاني تنطلق فعالياته تحت عنوان "الوسطية" وتشمل تنظيم 100 أمسية دينية لتوضيح خيرية الأمة كما وصفها الله فى كتابه الكريم بقوله "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا".

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أما الأسبوع الثالث فستكون تحت عنوان "قيم مجتمعية" بحيث تنطلق 100 أمسية دينية لتناقش التكافل والتعاون من منطلق قوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى".

أما الأسبوع الرابع فسيكون تحت عنوان "إيمانيات" بحيث تنظم المديرية 100 أمسية دينية بالمساجد لتوضيح كيفية محاسبة النفس خاصة ونحن مقبلون على أفضل الأيام وهي أيام شهر رمضان المبارك.

وتكون القوافل الدعوية بجميع المساجد تحت عنوان "إسلام لوجه الله" لشرح قول الله تبارك وتعالى "ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا".

وتنتهى الخطة الدعوية لشهر شعبان فى درس الراحة بجميع مساجد المحافظة تحت عنوان "إستقبال رمضان" وهي أيام الخير والرحمة والمغفرة والعتق من النار فهي أيام يجب تذكير الناس بها كما قال الله تعالى "وذكرهم بأيام الله".

كما تنظم مديرية أوقاف الإسكندرية احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة.