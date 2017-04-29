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حماس: أجبنا على أسئلة فتح وبانتظار الإجابة على أسئلتنا

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حماس: أجبنا على أسئلة فتح وبانتظار الإجابة على أسئلتنا حماس: أجبنا على أسئلة فتح وبانتظار الإجابة على أسئلتنا

مصراوي Masrawy

موسى أبو مرزوق

رام الله – (أ ش أ):

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق مساء السبت إن حركته قدمت لوفد حركة فتح الذي التقى قيادة حماس بغزة أجوبة على الأسئلة التي طرحها.

وأوضح أبو مرزوق في تصريح مقتضب عبر صفحته على "تويتر" أن القياديين بحركة فتح روحي فتوح وأحمد حلس "حملا أجوبة على الأسئلة التي طرحوها" خلال اللقاء الذي جرى بين الجانبين يوم 18 أبريل الجاري.

وذكر أن حركة حماس حمّلت وفد حركة فتح أسئلة للإجابة عليها، وهي بانتظار الرد بشكل رسمي وليس عبر وسائل الإعلام.

وكان لقاء عُقد في غزة بين قيادة حركة حماس والقياديين بحركة فتح فتوح وحلس في 18 أبريل الجاري، وقالت حركة فتح إنها قدّمت أسئلة لحماس بانتظار الإجابة عليها.

وقالت حركة حماس حينها إنها طالبت حركة فتح بتقديم إجابات حول قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة في غزة وحل مشكلة الكهرباء بإعفاء وقود محطة التوليد من الضرائب، وعدم قيام حكومة الحمد الله بمهامها وواجباتها تجاه غزة.

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