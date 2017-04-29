مصرع مُخبر سري في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

لقي مُخبر سري من قوات مركز شرطة بلبيس التابع لمديرية أمن الشرقية، مصرعه اليوم السبت، في حادث تصادم بطريق "الجعفرية - بلبيس" التابع لدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد سمير أبو روضة، مأمور مركز شرطة بلبيس، بالحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين تصادم سيارة مُسرعة بدراجة بخارية بقيادة المدعو "محمد عبدالعزيز أنور" 37 سنة، مُخبر سري من قوات مركز شرطة بلبيس، مُقيم بمشتول السوق، ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة متأثرًا بإصابته بكدمات وجروح، أثناء عودته عقب انتهاء عمله.

وتبين من التحريات الأولية أن الحادث ناتج عن السرعة الزائدة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزين تحت تصرف النيابة العامة.​