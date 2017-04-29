بالصور.. مميش يشهد نجاح عملية تراكي سفينة بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، نجاح عملية تراكي السفينة "اركنسيزز" التابعة للخط الملاحي " cma cgm" والتي تعتبر أكبر سفينة تدخل ميناء غرب بورسعيد منذ بدء عملية تكريكه ضمن خطة التعميق، وتبلغ حمولتها 120 طنًا، وتستوعب 11 ألفًا و500 حاوية، بغاطس 14,6 متر.

وصعد مميش على متن السفينة، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ليشهدا أعمال إنزال الحاويات على رصيف الميناء من خلال الأوناش العملاقة، في الوقت الذي احتفلت قاطرات هيئة قناة السويس بوصول سفينة الحاويات العملاقة لمجرى قناة السويس ‏الملاحي.

وكان طارق حسنين مدير العلاقات العامة والإعلام بهيئة قناة السويس أعلن أن كراكات قناة السويس وصلت إلى عمق 15 مترًا بواقع 1200 مليون متر مكعب، ضمن أكبر عمق تكريك تنفذه كركات هيئة قناة السويس.

وأشار حسنين إلى أن ثلاث كركات هي التي تتولى عمليات التعميق حاليًا؛ "الكراكة مكة" وهي أكبر كركات الهيئة، و"الكراكة بركات"، و"الكراكة محمود يونس"، لافتًا إلى أنه من المتوقع الوصول إلي العمق المطلوب (16 مترًا) خلال الأشهر القليلة.

وتتبع السفينة خمس تحالفات دولية كبري وهي" cma cgm،cosco،ايفر جرين،oocl،abl" ويعتبر التحالف هو تحالف تم جذبه إلى بمحطة حاويات غرب بورسعيد مؤخرا.​​