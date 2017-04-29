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مران الزمالك| إصابة إسلام جمال.. وعودة باولو ومسعد ومجدي

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مران الزمالك| إصابة إسلام جمال.. وعودة باولو ومسعد ومجدي مران الزمالك| إصابة إسلام جمال.. وعودة باولو ومسعد ومجدي

التحرير

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تعرض إسلام جمال، مدافع ، للإصابة بجزع في الكاحل، خلال مران اللاعبين المستبعدين، من مباراة طنطا، والذي أُقيم مساء اليوم السبت، على ملعب حلمي زامورا.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، منح جمال راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعدها يخضع لفحص طبي جديد لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

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كما شهد مران الزمالك اليوم مشاركة حسام باولو، ومحمد مسعد، ومحمد مجدي، بعد شفائهم من الإصابة حيث ابتعد الأول عن المشاركة مع الفريق في آخر مباراتين، بينما لم يشارك الثنائي الأخير في أي مباراة مع الزمالك منذ انضمامها له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ومن المقرر أن يعود اللاعبين الأساسيين للتدريبات الجماعية غدًا استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، يوم الأربعاء المقبل، لحساب منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

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التحرير

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