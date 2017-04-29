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البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

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البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

التحرير

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أعلن حسام البدري، المدير الفني بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي، في اللقاء المقرر له غدًا الأحد، على استاد السلام، لحساب الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 21 لاعبًا كالتالي..

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي.

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خط الدفاع: علي معلول، حسين السيد، سعد سمير، محمد نجيب، رامي ربيعة، أحمد فتحي، محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حسام غالي، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: وليد سليمان، أحمد حمودي، ميدو جابر، جونيور أجاي، كريم نيدفيد، كوليبالي، عمرو جمال.

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التحرير

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