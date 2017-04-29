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مران الأهلي| فقرة ترفيهية.. وتدريبات على ركلات الجزاء

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مران الأهلي| فقرة ترفيهية.. وتدريبات على ركلات الجزاء مران الأهلي| فقرة ترفيهية.. وتدريبات على ركلات الجزاء

التحرير

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خصص حسام البدري، المدير الفني بالنادي الأهلي، فقرة ترفيهية للاعبي الفريق، خلال المران الأخير الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.

وقام «البدري» بتقسيم اللاعبين لخوض مباراة لكرة اليد في الفقرة ترفيهية.

كما خصص البدري فقرة للتدريب على ركلات الجزاء، في نهاية الذي انطلق في الخامسة عصرًا واستغرق 50 دقيقة.

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وشهد المران فقرة خاصة، للرباعي شريف اكرامي وأحمد عادل عبد المنعم، ومحمد الشناوي، ومسعد عوض، حراس مرمى الفريق، للتدريب على التسليم والتسلم داخل منطقة الجزاء واللعب تحت ضغط.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، على استاد السلام، غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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