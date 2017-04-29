ستوك يتعادل في غياب رمضان صبحي.. وهال سيتي يخطف نقطة من ساوثهامبتون

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تعادل فريقي ستوك سيتي، ووست هام يونايتد، سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب بريطانيا، في إطار الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليج).

بهذه النتيجة يحتل فريق ستوك سيتي المركز الـ12 برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز الـ14 برصيد 39 نقطة.

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وفي نفس الجولة، تعادل أيضًا فريقي ساوثهامبتون، وهال سيتي، سلبيًا، على ملعب سانت ميريز.

بهذا التعادل يحتل فريق ساوثهامبتون المركز الـ9 برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق هال سيتي المركز الـ17 برصيد 34 نقطة.