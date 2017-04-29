«البريمير ليج»| سندرلاند يسقط أمام بورنموث.. وليستر يفوز على بروميتش

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خسر فريق سندرلاند، من نظيره بورنموث، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب أوف لايت، لحساب الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جوشوا كينج، في الدقيقة الـ88 من نهاية المباراة.

بهذه النتيجة نجح سندرلاند في رفع رصيده للنقطة 21 في المركز الأخير، فيما فشل بورنموث في تعديل نقاطه، ليتوقف عند 41 في المركز العاشر.

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وفي نفس الجولة أيضًا، تمكن ليستر سيتي، من تحقيق الفوز على مضيفه وست بروميتش ألبيون، بهدف دون رد، في المباراة التي دارت بينهما على أرضية ذا هاوثورنس.

قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، أحرز الثعالب هدف المباراة، في الدقيقة الـ43 عن طريق المهاجم جيمي فاردي.

وبهذا الفوز رفع ليستر رصيده للنقطة 40 محتلًا المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد بروميتش عند النقطة 44 في المركز الثامن بجدول البريميرليج.