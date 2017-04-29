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تعادل دورتموند وفوز جلادباخ وبريمن في «البوندسليجا»

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تعادل دورتموند وفوز جلادباخ وبريمن في «البوندسليجا» تعادل دورتموند وفوز جلادباخ وبريمن في «البوندسليجا»

التحرير

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فاز فريق فيردر بريمن، على نظيره هيرتا برلين، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب فيسير شتاديون، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الألماني "البوندسليجا".

سجل فين بارتلز الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ9، قبل أن يُضيف ماكس كروز الهدف الثاني في الدقيقة الـ15 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل فريق هيرتا برلين المركز الـ5 برصيد 46 نقطة، بينما يحتل فريق فيردر بريمن المركز الـ6 برصيد 45 نقطة.

وفي نفس الجولة تعادل فريق بروسيا دورتموند، مع نظيره كولن سلبيًا، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

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بهذه النتيجة، يحتل فريق بروسيا دورتموند، المركز الـ3 برصيد 57 نقطة، بينما يحتل فريق كولن المركز الـ8 برصيد 42 نقطة.

كما فاز فريق بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف، على مضيفه فريق ماينز، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أوبيل آرينا.

سجل لارس ستيندل الهدف الأول للضيوف في الدقيقة الـ31، قبل أن يضيف زميلة نيكو شولز الهدف الثاني في الدقيقة الـ46، وسجل يوشينوري موتو هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة الـ89 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، المركز الـ9 برصيد 42 نقطة، بينما يحتل ماينز المركز الـ13 برصيد 33 نقطة.

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التحرير

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