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«البوندسليجا»| دارم شتات يفوز على فرايبورج.. ولايبزيج يتعثر أمام إنجولشتات

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«البوندسليجا»| دارم شتات يفوز على فرايبورج.. ولايبزيج يتعثر أمام إنجولشتات «البوندسليجا»| دارم شتات يفوز على فرايبورج.. ولايبزيج يتعثر أمام إنجولشتات

التحرير

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حقق فريق دارم شتات، الفوز على نظيره فرايبورج، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب ميرك ستاديون، في إطار مواجهات الجولة الـ31 من الدوري الألماني.

تقدم دارم شتات، في الدقيقة الـ22 عن طريق اللاعب فيليكس بلات، ليعود دارم شتات للتهديف مرة أخرى في الدقيقة 45 من خلال اللاعب جيرم جوندروف، ثم عزز النتيجة اللاعب سفين سيلبوك في الدقيقة الـ65.

بهذا الفوز يرتفع رصيد دارم شتات للنقطة 24 في المركز الأخير، فيما توقف رصيد فرايبورج عند النقطة الـ44 في المركز السابع. 

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وفي نفس الجولة، انتهى لقاء لايبزيج وإنجولشتات، بالتعادل السلبي، على ملعب ريد بول آرينا.

شهدت المباراة 8 بطاقات صفراء، 5 من نصيب لاعبي إنجولشتات، و3 من نصيب لاعبي لايبزيج، بالإضافة إلى بطاقة حمراء في الدقيقة الـ86 من نهاية المباراة.

ويحصل كل فريق على نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد لايبزيج للنقطة 63 في المركز الثاني، فيما وصل رصيد إنجولشتات لـ29 نقطة في المركز قبل الأخير بالمنافسة.

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التحرير

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