8 خضراوات بديلة للحوم غنية بالبروتين وتزيد القدرة الجنسية أفضل من الفياجرا

يوجد الكثير من الخضراوات الغنية بالبروتين، إلا أننا نجهل ذلك، فالبروتين ليس مصدره اللحوم فقط، ولا الفول كما نعتقد، ويمكن أن تحصل عليه في الكثير من الخضراوات وأن تتجنب المكملات الغذائية تماما، فهي مكملات غذائية طبيعية، لاسيما أنها تعمل على تنشيط القدرة الجنسية لدى الرجال، وإذا كنت تتبع حمية غذائية فهي تساعدك جدا على الشعور بالشبع كما تمد جسمك بالبروتينات الحيوية، ومن تلك الخضراوات:

1- الباذنجان، والذي لا يحظى بالشهرة الكافية، إلا أنه يحظى لدى راغبي الرشاقة، حيث احتوائه على كميات قليلة من البروتين، فهو إضافة مهمة جدا لنظامك الغذائي اليومي، لاسيما المادة الإسفنجية التي تعمل على تقوية الذاكرة والأعصاب.

2-الفلفل الأحمر الحلو، يساعد على وقف إفراز هرمون الإجهاد، والذي يكسبك دهونا حول البطن، فهو لن يشكل زيادة كتلة الدهون، لاسيما احتوائه على الفيتامينات.

3- الكوسا، وتحتوي على البروتين في الكوب الواحد 2.05 جرام، لكن جرامين من البروتين وجرامين من الألياف، مقابل 27 سعرة حرارية تبدو صفقة جيدة جدا.

4- الجذر، ويحتوي على كمية البروتين في الكوب الواحد 1.19 جرام، فهو يوف لك جرعة من الفيتامينات، لاسيما البروتينات التي يحتويها الجذر.

5- الكرنب، ويحتوي الكرنب على 2.47 جرام، بروتين، فهو يحتوي على نسبة أكبر من البروتينات، من معظم الخضراوات الأخرى، إلا أن من يتبعون الحمية الغذائية يتناولونه نيئا.

6- البطاطا الحلوة،اصنعي البطاطا كطبقٍ جانبي مع صدور الدجاج لتحصلين على أكبر جرعةٍ ممكنة من البروتين.

7 – القنبيط، ويحتوي على 2.28 جرام بروتين.

8- الأفوكادو، وللحصول على 3 جرامات من البروتين ستضطر إلى تناول 240 سعرة حرارية، وتجد ذلك في ثمرة أفوكادو واحدة مع السلطة والعصير.

المصدر : مصرفايف