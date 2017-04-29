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محافظ الإسماعيلية: افتتاح النافورة الراقصة بحي ثالث مايو المقبل

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسماعيلية يقوم بجولة ميدانيةمحافظ الإسماعيلية يقوم بجولة ميدانية

محافظ الإسماعيلية يقوم بجولة ميدانيةمحافظ الإسماعيلية يقوم بجولة ميدانية

محافظ الإسماعيلية يقوم بجولة ميدانيةمحافظ الإسماعيلية يقوم بجولة ميدانية

محافظ الإسماعيلية يقوم بجولة ميدانيةمحافظ الإسماعيلية يقوم بجولة ميدانية

الإسماعيلية - إنجي هيبة: 

أجرى محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر، اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها ما يُجرى تنفيذه من أعمال تشطيبات نهائية لرفع كفاءة وتطوير حديقة الشيخ زايد بحي ثالث، متابعًا أعمال إعادة تخطيطها وإقامة نافورة راقصة ضخمة وسطها، حيث وعد بافتتاح الحديقة رسميًا أواخر شهر مايو المقبل.

وخلال الجولة بالحديقة الواقعة أمام مقر ديوان عام المحافظة على مساحة نحو خمسة أفدنة، أصدر المحافظ توجيهات بمضاعفة حجم العمل لإنهاء هذا البناء المهم لما يمثله من متنفسًا يحتاجه مواطني المحافظة.

وكان محافظ الإسماعيلية عقد اجتماعًا اليوم، بحضور السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء، والمهندس أسامة عبد العزيز مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والذي تناول خلاله استعراض الموقف التنفيذي لجميع مشروعات التطوير والتجميل التي يُجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها، حيث أكد المحافظ خلال الاجتماع على جميع رؤساء الأحياء بمضاعفة حجم العمل في رفع جميع تراكمات القمامة والمخلفات من مختلف القطاعات، من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة. ​

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